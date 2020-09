Original-Research: MPH Health Care - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu MPH Health Care

Unternehmen: MPH Health Care

ISIN: DE000A0L1H32



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 16.09.2020

Kursziel: 7,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A0L1H32) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 7,50.

Zusammenfassung:

Der Halbjahresbericht spiegelt die gemischte Kursentwicklung der drei börsennotierten Kernbeteiligungen wider. Die Aktien von HAEMATO und CR Capital haben sich von den Covid-19-Tiefstständen erholt, aber das JE19-Niveau nicht wieder erreicht, während die Aktien von M1 Kliniken seit der Erholung nach dem Lockdown wieder gesunken sind. Die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung bleibt bei allen drei Unternehmen stark. HAEMATO und CR Capital arbeiteten ohne Unterbrechung, während M1 von der starken Nachfrage nach Schönheitsbehandlungen nach dem Lockdown profitiert. Unsere Empfehlung bleibt bei Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR7,50.

First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A0L1H32). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 7.50 price target.



Abstract:

Six month reporting reflects the mixed share price performance of the three core listed holdings. HAEMATO and CR Capital shares have rebounded from covid-19 lows but have not recaptured YE19 levels, while M1 Kliniken shares have drifted lower again since the post-lockdown recovery. Underlying business performance remains strong at all three companies. HAEMATO and CR Capital operated without interruption, while M1 is benefitting from strong post-lockdown beauty treatment demand. Our rating remains Buy with an unchanged EUR7.5 price target.



