DJ PTA-News: Pacifico Renewables Yield AG: Aktie wird in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf und fortlaufenden XETRA-Handel aufgenommen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Grünwald (pta010/16.09.2020/11:40) - Die Börse Düsseldorf hat heute die Aktien der Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371) in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf einbezogen. Gleichzeitig werden die Aktien der Gesellschaft auch in den Freiverkehr/Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und können ab morgen fortlaufend in der XETRA-Notierung gehandelt werden.

Nicht einmal ein Jahr nach der Erstnotierung im Freiverkehr der Börse Düsseldorf am 19. November 2019 und zwei erfolgreichen Kapitalerhöhungen wurden die Aktien der Gesellschaft heute in das Qualitätssegment des Freiverkehrs der Börse Düsseldorf, den Primärmarkt, aufgenommen und sind von nun an auch im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse sowie ab morgen fortlaufend in XETRA handelbar. Mit dem Aufstieg in den Primärmarkt und der fortlaufenden XETRA-Notierung strebt die Gesellschaft zusätzliche Visibilität gegenüber Investoren, eine verbesserte Handelbarkeit der Aktie und leichtere Einstiegsmöglichkeiten für zusätzliche institutionelle Investoren an. Vorstandsmitglied Dr. Martin Siddiqui erläutert die weiteren Pläne: "Die stetige Weiterentwicklung der Aktie im Gleichklang mit der Entwicklung unseres Unternehmens ist für uns von zentraler Bedeutung und soll die Finanzierung zukünftigen Wachstums erleichtern. Perspektivisch streben wir parallel zum kontinuierlichen Portfolioausbau die Aufnahme in den regulierten Markt an."

"Mit der Erweiterung unseres operativen Portfolios um bisher 35% im Vergleich zum Zeitpunkt der Erstnotierung und der Aufnahme einer fortlaufenden XETRA-Notierung konnten wir in diesem Jahr bereits zwei wichtige Meilensteine wie angekündigt erreichen", freut sich Vorstandsmitglied Christoph Strasser und ergänzt: "Unser Fokus liegt nun auf der Umsetzung der zweiten Wachstumsphase mit einem möglichen Markteintritt in Polen, den wir derzeit intensiv prüfen."

Die Gesellschaft wird mit der Aufnahme in den Primärmarkt nun von der MainFirst Bank AG nicht nur als Kapitalmarktpartner, sondern auch als Designated Sponsor betreut.

Über die Pacifico Renewables Yield AG

Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Energieerzeuger mit dem Ziel, ein schrittweise wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Wind- und Photovoltaikkraftwerke bietet die Gesellschaft ein klares und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Aussender: Pacifico Renewables Yield AG Adresse: Bavariafilmplatz 7, Gebäude 49, 82031 Grünwald Land: Deutschland Ansprechpartner: Paul Langemeyer E-Mail: info@pacifico-renewables.com Website: www.pacifico-renewables.com

ISIN(s): DE000A2YN371 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

