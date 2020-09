München (ots) - MagentaSport zeigt die stärkste 3. Liga aller Zeiten auch in der Saison 2020/2021 mit allen Spielen live und in der Konferenz. MagentaTV-Kunden können die erste Konferenz am 19. September auch bei DABEI, dem kostenlosen linearen TV-Kanal bei MagentaTV, verfolgen."Wir bieten den Fußballfans mit MagentaSport wieder das perfekte Paket zur 3. Liga", so Michael Schuld, Leiter Business Unit TV & Entertainment. "Mit vielen bekannten Traditionsvereinen und Klubs mit großen Ambitionen. Das garantiert erneut Spannung bis zum Schluss", so Schuld weiter.3. Liga komplett live und in der KonferenzDas umfangreiche 3. Liga-Paket von MagentaSport umfasst 380 Einzel-Spiele live und in der Konferenz. In Summe über 800 Live-Stunden sowie Interviews, Analysen und Hintergrund-Berichte. Der Startschuss fällt am Freitag, 18. September, ab 17.15 Uhr mit der Top-Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden. Von Samstag bis Montag folgen die nächsten Spiele. Unter anderem mit Hansa Rostock gegen MSV Duisburg, 1. FC Magdeburg gegen Hallescher FC und FC Bayern 2 gegen Neuling TürkGücü München.Interviews bei "Anett(e) hat gefragt" und Unterhaltung bei "3für3"Anett Sattler wird nicht nur die Top-Spiele der 3. Liga als Moderatorin präsentieren, sondern nach ihrer Baby-Pause auch ihre erfolgreiche Interview-Reihe "Anett(e) hat gefragt" wieder aufnehmen. Ab dem 11. Spieltag Ende Oktober wird sie mit ihrer sympathischen Ansprache zwischen den Spieltagen regelmäßig die wichtigsten Protagonisten der 3. Liga zu Gast haben. Zu sehen ist das Format auf allen MagentaSport-Plattformen.Unterhaltsame Challenges stehen im Mittelpunkt des Formates "3für3". Alexander Klich führt als Moderator und Schiedsrichter durch drei Wettbewerbe: Lattenschiessen, von der Eckfahne treffen, vom Mittelkreis treffen - 3 Spieler eines Klubs, 3 Spiele, 3 Schüsse. In diesem Jahr gibt es zusätzlich eine Überraschungs-Challenge. Start von "3für3" auf allen MagentaSport- Kanälen, auch im Social Web, ist der 3. Spieltag.Sky Sport Kompakt und FC Bayern.tv live bei MagentaSportMit Sky Sport Kompakt sehen MagentaSport Kunden wie gewohnt auch alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga, die wie die 3. Liga am 18. September startet. Zudem die Konferenzen der UEFA Champions League sowie das Finale im Sommer 2021.Tägliche Live-Inhalte, Sendungen und exklusive Einblicke zum Champions League-Sieger FC Bayern München bietet auch in der kommenden Saison "FC Bayern.tv live" - 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche."Das alles ist zunächst nur der Auftakt. Vorbehaltlich der Entscheidungen in den Ligen und Behörden werden wir selbstverständlich mit dem jeweiligen Start zum Beispiel im Basketball und Eishockey unserer Berichterstattung umgehend wieder aufnehmen", so Michael Schuld. "Alles natürlich unter strenger Beachtung der geltenden Hygienevorschriften", betont Schuld.Das ist MagentaSport / MagentaSport mit Sky Sport KompaktMagentaSport ist anbieterunabhängig nutzbar Alle Inhalte stehen über das TV-Angebot MagentaTV sowie auf Magentasport.de (http://magentasport.de/) im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone (https://www.telekom.com/de/glossarglossar376958), TV Streaming und Smart TVs zur Verfügung. Sportfans sehen mit dem Angebot unter anderem alle Spiele der 3. Liga, der Basketball-Bundesliga und der Deutschen Eishockey Liga. Telekom Kunden erhalten das Angebot 12 Monate kostenlos. Für Kunden ohne Telekom Vertrag ist MagentaSport im Jahresabo für 9,70 Euro monatlich erhältlich. Im Monatsabo kostet das Angebot für Nicht-Telekom-Kunden 16,53 Euro. Telekom Kunden erhalten bei Buchung von MagentaSport mit Sky Sport Kompakt für 9,70 Euro/Monat zudem alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga und der UEFA Champions League sowie alle Spiele der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga. Im aktuellen Angebot sind die ersten drei Monate inklusive.Mehr zu MagentaSport unter: MagentaSport.de (http://magentasport.de/)Pressekontakt:Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Jörg KrauseLeiter Kommunikation thinXpool TV GmbHMobil: +49 170 2268024Mail: joerg.krause@thinxpool.deOriginal-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4708176