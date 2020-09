ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Brenntag nach Zahlen von 70 auf 71,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Ziel resultiere aus den angehobenen Schätzungen für den Chemikalienhändler, schrieb Analyst Daniel Hobden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zeichen für ein solides Gesamtjahr verdichteten sich./mf/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 07:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A1DAHH0