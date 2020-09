HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Freenet von 18 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Usman Ghazi prognostizierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass Freenet bis 2023 rund eine Milliarde Euro oder rund 40 Prozent der gegenwärtigen Marktkapitalisierung an die Aktionäre ausschütten wird. Dabei werde der Telekomanbieter die Verschuldung gut in der Hand haben. Die Kurszielanhebung resultiere aus einem höheren Wert der Sunrise-Beteiligung und höheren Schätzungen im TV-Segment./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2020 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A0Z2ZZ5