Die Detmolder Ecclesia Gruppe setzt ihren Expansionskurs fort und übernimmt die Mehrheit an der SCHUNCK GROUP GmbH & Co. KG, dem bislang inhabergeführten Spezialmakler für die Logistikindustrie. "In unseren vertrauensvollen Gesprächen hat sich schnell herauskristallisiert, dass die Werte und Kulturen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...