Wie der Zucker-, Frucht- und Stärke-Kozern Agrana mitteilt, liegt das vorläufige EBIT im 1. Halbjahr 2020|21 (1. März bis 31. August 2020) bei 55,8 Mio. Euro und damit moderat über dem Vorjahres-Wert von 51,7 Mio. Euro. Der vorläufige Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten beträgt 1.309,3 Mio. Euro (vs. 1.250,0 Mio. Euro). Nach Vorliegen der vorläufigen Halbjahreszahlen und aufgrund einer angepassten internen Planung, in der mögliche Auswirkungen der Coronavirus-Krise bestmöglich abgebildet wurden, rechnet Agrana für das Gesamtjahr mit einem Konzern-EBIT zumindest auf Vorjahresniveau (2019|20: 87,1 Mio. Euro). Beim Konzernumsatz wird ein leichter bis moderater Anstieg erwartet (2019|20: 2.480,7 Mio. Euro), wie das Unternehmen mitteilt. Aufgrund der andauernden Covid-19-Pandemie ...

