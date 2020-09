Zug (ots) - Peter Beglinger Training Zug AG (https://www.peterbeglingertraining.ch) und die Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (https://www.ufl.li) beginnen ab September 2020 ihre Zusammenarbeit. Im Rahmen des gemeinsamen CAS "Leadership Training Führen und Zeit" (https://www.ufl.li/studium-weiterbildung/zertifikatskurs-cas-leadership-training-fuehren-und-zeit/) werden die bewährten Praxistrainings von Peter Beglinger Training Zug AG und die wissenschaftliche Expertise der Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein vereint, um die Teilnehmenden in sieben Modulen zu zeit- und wirkungsbewussten Führungskräften zu befähigen. Die nächsten freien Trainingssessionen starten am Dienstag, 19. Januar 2021 und am Mittwoch, 5. Mai 2021 im Hotel Aarau West in Oberentfelden. Begleitet werden die Teilnehmenden von Dr. Oliver Mattmann, dem Geschäftsführer von Peter Beglinger Training Zug AG und Absolvent der UFL.



Die Peter Beglinger Training Zug AG bietet seit über 30 Jahren Praxistrainings für Führungs- sowie Verkaufskräfte an. Die Private Universität im Fürstentum Liechtenstein ist auf das lebensbegleitende Lernen spezialisiert. Sie kombiniert berufliche Fachkenntnis sowie wissenschaftliche Begründung in medizin- sowie rechtswissenschaftlichen Studiengängen und Fortbildungsangeboten.



Pressekontakt:



Private Universität im Fürstentum Liechtenstein, +423 392 40 10, info@ufl.li

Peter Beglinger Training Zug AG, +41 41 240 92 22, info@peterbeglingertraining.ch



Original-Content von: Peter Beglinger Training Zug AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068286/100855590

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de