Nachdem vor einigen Tagen der Bestellstart für den Citroën ë-C4 in Frankreich erfolgte, kann der Stromer nun auch in Deutschland geordert werden. Die Listenpreise beginnen hierzulande bei 33.766 Euro (inkl. 16% MwSt). Die ersten Auslieferungen verspricht Citroën für Dezember 2020. Sobald der ë-C4 in der BAFA-Liste aufgeführt ist, können unter Abzug der erhöhten Umweltprämie daraus 24.286 Euro werden. ...

