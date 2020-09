Nach dem vorangegangenen Abwärtsimpuls mit Reaktionstief am 12.08. ging Gold in eine eher seitwärts gerichtete Phase über. In unserer Zyklenanalyse haben wir den 09.09. als erneutes Reaktionstief und Wendetermin berechnet. Der Wendepunkt ist mit einer Toleranz von genau einem Tag eingetroffen. Zu diesem Zeitpunkt lag der Goldkurs über dem unteren Begrenzungsniveau von 1902,91 USD (untere blaue Zone). Bereits im Vorfeld hatten wir diesen Bereich als mögliche Akkumulation von Long-Positionen identifiziert, ...

