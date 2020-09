Köln (ots) -Isabel Schayani und ihr Kollege Bamdad Esmali sind seit dem letztenWochenende vor Ort in Moria auf Lesbos. In einer WDRforyou-Reportagebeschreibt Isabel Schayani die schwierige Lage der 11-jährigenFayegheh, die mit ihrer Familie nach der Flucht aus Moria auf derStraße lebt. Bamdad Esmaili meldet sich für die Radiowelle COSMO ausLesbos und schildert seine Eindrücke von der dramatischen Situationvor Ort.WDRforyou Reportage von Isabel Schayani: Nach dem Feuer von Moria -Fayeghehs zweite FluchtAls das größte Flüchtlingslager Europas - Moria auf der Insel Lesbos- brannte, irrte die 11-jährige Fayegheh mit ihrer Familie durch dieFlammen. In ihrer Verzweiflung rief die Mutter sogar in Köln an. Dennseit einem Jahr begleitet der WDR diese Familie im Lager - eine vontausenden. In Moria gab es wenigstens ein Zelt, nach dem Brand aberlebt Fayegheh mit der Familie auf der Straße. Die Familie hat dieWahl: Auf der Straße leben, illegal, ohne Toiletten, Essen, Trinkenund Strom oder in das neue provisorische Lager gehen, von dem mannicht weiß, ob man es wieder verlassen darf oder nicht.WDR Fernsehen, Donnerstag, 17.09.2020, 22.45-23.00 UhrRedaktion: Tibet SinhaCOSMO mit täglichen Schalten und einstündiger SondersendungWDR COSMO berichtet zur Zeit dreimal täglich aus Lesbos.COSMO-Reporter Bamdad Esmaili schildert den Alltag der obdachlosgewordenen Flüchtlinge, den verzweifelten Kampf der NGOs, die Kinder,Frauen und Männer mit dem Nötigsten zu versorgen und die Zustände improvisorischen Zeltlager, in dem viele Flüchtlinge keine Alternativesehen.Am 16. September ist zudem eine einstündige Sondersendung rund um dieFlüchtlingssituation auf Lesbos geplant. Mit Gesprächen mitFlüchtlingen und Anwohner*innen auf Lesbos. Außerdem meldet sichCOSMO-Reporterin Rodothea Seralidou aus Athen zur griechischenFlüchtlingspolitik. Hörer*innen können sich in der Sendung über dasHörertelefon (die Telefonnummer wird in der Sendung bekanntgegeben)zu Wort melden.COSMO, Schalten täglich / Sondersendung am Donnerstag, 17.09.2020 von11.00-12.00 UhrModerator: Philipp AnftRedaktion: Nora WinklerFotos unter ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnKommunikationTelefon: 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4708399