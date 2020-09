DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die "7,75%-Photon-Energy-Anleihe" (Update) - "7,75%-Photon-Energy-Anleihe" wird weiterhin als "attraktiv (positiver Ausblick)" eingeschätzt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta016/16.09.2020/14:00) - In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 7,75%-Anleihe der Photon Energy N.V. (WKN A19MFH) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "attraktiv (positiver Ausblick)" (4,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Die börsennotierte und zum großen Teil eigentümergeführte Photon Energy N.V. ist ein weltweit aktiver Stromproduzent, der den gesamten Lebenszyklus im Bereich Stromproduktion von der Planung bis zur Betriebsführung abdeckt1. Photon Energy N.V. mit Hauptsitz in Amsterdam wurde 2008 gegründet und unterhält Niederlassungen in Australien, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Peru, Polen, Rumänien, der Schweiz und der Slowakei1.

Das Unternehmen hat bisher weltweit in über sechs Ländern Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von mehr als 80 MWp errichtet und betreibt derzeit ein eigenes Portfolio von 74 Solarparks (Eigentum) mit insgesamt 60,6 MWp2. Zudem ist Photon Energy für den Betrieb und die Wartung von mehr als 310 MWp verantwortlich2. Der bisher unserer Meinung nach erfolgreiche Track-Record der Photon Energy führte Anfang 2018 dazu, dass eine Kooperation mit der Canadian Solar insbesondere zugunsten des Markteintritts in Australien geschlossen wurde1. Canadian Solar ist eines der weltweit größten Photovoltaikunternehmen und wird seit 2005 an der NASDAQ börsennotiert3.

Geschäftsjahr 2019 mit Rekord bei Umsatzerlösen und Gesamtergebnis Im Geschäftsjahr 2019 konnte der Konzern erneut seinen Umsatz steigern und übertraf mit 30,2 Mio. Euro (2018: 20,3 Mio. Euro) den Vorjahresumsatz um 48,9%1, auf Grund eines Anstiegs der Stromproduktion um 54,4% auf 43,8 GWh1 durch neue Photovoltaik (PV)-Kraftwerke, die in Ungarn in Betrieb genommen wurden, sowie durch eine gestiegene Stromerzeugung aus den PV-Kraftwerken in der Tschechischen Republik und der Slowakei1. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) reduzierte sich um 2,5% auf 7,94 Mio. Euro, was in erster Linie einem Anstieg der getätigten Investitionen in den Projekten geschuldet war1. Diese Investitionen führen mittel- und langfristig zu einem Anstieg der Vermögensbasis und fördern damit das zukünftige Wachstum1. In Anbetracht des hohen Anteils des Projektgeschäfts der Gesellschaft ist es unserer Meinung nach unabdingbar, die Wertschöpfung in ihrer Gesamtheit als die Summe aus EBITDA, Kapitalergebnis und dem sonstigen Ergebnis zu betrachten. Vor allem Letzteres konnte hauptsächlich durch die Neubewertung der Sachanlagen aus den neu angeschlossenen Kraftwerken in Ungarn einen positiven Effekt in Höhe von 8,8 Mio. Euro erzeugen1. Das Gesamtergebnis konnte so im Jahr 2019 deutlich auf 8,1 Mio. Euro gesteigert werden (Vorjahr: 2,5 Mio. Euro)1.

Aktuelle Aktivitäten und Ausblick Diese positive Entwicklung konnte sich auch im bisherigen Jahresverlauf 2020 fortsetzen; so hat Photon Energy durch die Installation von 13 PV-Kraftwerken mit einer Gesamtleistung von 8,9 MWp in Ungarn das firmeneigene Kraftwerkportfolio auf 60,6 MWp ausgebaut. Die gesamte Stromproduktion im ersten Halbjahr betrug 37,0 GWh, was schon fast der Stromproduktion des gesamten letzten Jahres entspricht (43,8 GWh)2. Diese Zahlen spiegeln sich auch im Umsatzwachstum wider, dieses konnte Photon im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19,1% auf 8,86 Mio. Euro steigern2.

Bis zum Jahr 2021 plant das Unternehmen ihr Solarkraftwerkportfolio von derzeit 60,6 MWp auf 115,1 MWp auszubauen3. Einen klaren Fokus bilden hierbei die Märkte Ungarn, wo das aktuelle Portfolio von derzeit 35,0 MWp auf ca. 75 MWp ausgebaut werden soll, und Australien, wo im zweiten Quartal 2020 mit dem Bau der ersten Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 14,6 MWp für das firmeneigene Portfolio begonnen wurde2. Einen weiteren Schwerpunkt in Australien bildet das Projektgeschäft, das gemeinsam mit Canadian Solar entwickelt wird und nicht in das hauseigene Portfolio übernommen werden soll3.

Einen zusätzlichen Geschäftsschwerpunkt setzt Photon seit April 2020 mit der Beteiligung an RayGen Resources Pty Ltd.1. RayGens firmeneigenes PV Ultra-System erzeugt sowohl Elektrizität als auch Wärme, indem das Sonnenlicht mit Hilfe von zahlreichen Spiegeln auf einen zentralen Absorber reflektiert wird3. Mit Hilfe von Warm- und Kaltwasserreservoirs können thermische und elektrische Energie gespeichert und bei Bedarf durch eine Wärmekraftmaschine wieder in Strom gewandelt werden3. Photon Energy will hierbei als Projektentwickler, EPC (Engineering-Procurement-Construction) Partner sowie auch als Investor und Anlagenbetreiber fungieren3.

7,75%-Photon-Energy-Anleihe mit Laufzeit bis 2022 Die im Oktober 2017 emittierte Anleihe der Photon Energy N.V. ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. (Zinstermin vierteljährlich am 27.01., am 27.04., am 27.07. und am 27.10.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 26.10.20225. Im Rahmen der Emission wurden 30 Mio. Euro platziert5. Im Juli 2020 wurde die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung auf 43,0 Mio. Euro aufgestockt6. Die Anleihen stehen gleichrangig zu gegenwärtigen und künftigen unbesicherten Forderungen5. Die Anleihemittel dienten der Refinanzierung der im März 2018 fälligen Anleihe und der Finanzierung weiterer Investitionen in Photovoltaikanlagen5. Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin sind in den Anleihebedingungen nicht vorgesehen5.

Die Anleihe ist mit umfangreichen Covenants ausgestattet5. So darf in den ersten zwei Jahren nach der Emission keine Dividende ausgezahlt werden5. In den Folgejahren ist die Dividendenzahlung auf maximal 50% des ausschüttungsfähigen Gewinns beschränkt5. Die Konzerneigenkapitalquote muss mindestens 25% betragen5. Die Anleihe ist zudem mit einer Negativverpflichtung ausgestattet5. Die Anleihe wird mit einer Stückelung von 1.000 Euro an den Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Tradegate, Berlin und München gehandelt7.

Fazit: Weiterhin attraktive Bewertung mit positivem Ausblick Zusammenfassend lautet unsere Einschätzung wie folgt: Die Photon Energy N.V. konnte in den letzten Jahren ihre Erträge kontinuierlich steigern und verfügt auch weiterhin über eine aussichtsreiche Projektpipeline. Für die kommenden Jahre verfügt das Unternehmen über eine sehr gute Ausgangsbasis für weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum. Die Zusammenarbeit mit Canadian Solar unterstützt die international ausgerichteten Aktivitäten der Photon Energy. Die Anleihe ist mit umfangreichen Covenants ausgestattet. Die Photon Energy berichtet vierteljährlich über die betriebswirtschaftliche Entwicklung und erfüllt damit die Anforderungen der Investoren nach Transparenz. In Verbindung mit der attraktiven Rendite auf Endfälligkeit in Höhe von 6,36% p.a. (auf Kursbasis von 103,00% am 15.09.2020 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis zum Ende der Laufzeit) wird die 7,75%-Photon-Energy-Anleihe (WKN A19MFH) weiterhin als "attraktiv (positiver Ausblick)" (4,5 von 5 möglichen Sternen) eingeschätzt.

Über dieses KFM-Barometer Analysten: Alexander Rütz, Unternehmensanalyst und Sabine Knee, Wertpapieranalystin im Auftrag der KFM Deutsche Mittelstand AG. Erstellt am 16.09.2020, 12.10 Uhr auf Basis einer Analyse der Fundamentaldaten auf Grundlage des Geschäftsberichts 2019 und des Wertpapierverkaufsprospektes vom 21.09.2017 der Photon Energy N.V. Die Bewertung des KFM-Barometers beruht auf dem von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahren KFM-Scoring, das neben den unternehmensspezifischen Bilanz-Kennzahlen auch die Eigenarten der Anleihebedingungen für verzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen berücksichtigt.

Dieses KFM-Barometer ist eine Aktualisierung des KFM-Barometers vom 07.08.2019, in dem die Anleihe ebenfalls mit 4,5 von 5 möglichen Sternen eingeschätzt wurde. Alle in diesem KFM-Barometer getroffenen Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung. Obwohl eine Aktualisierung des KFM-Barometers bezüglich der hier analysierten Anleihe grundsätzlich in den kommenden zwölf Monaten geplant ist, steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht fest, ob eine Aktualisierung im angegebenen Zeitraum oder überhaupt stattfindet.

Quellenangaben: 1Geschäftsbericht 2019, 2Quartalsbericht Q2 2020, 3www.canadiansolar.com, 4webcast Photon Energy Q2 2020, 5Wertpapierverkaufsprospekt vom 21.09.2017, 6Pressemitteilung Photon Energy vom 03.07.2020, 7www.comdirect.de

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2) sowie des europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P). Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring ausgezeichnet. Für ihre anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG von Rödl & Partner und dem Finanzen Verlag mit dem Transparenten Bullen 2020 ausgezeichnet.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 16, 2020 08:01 ET (12:01 GMT)