Die WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co. KGaA (BAWOAG) überrascht ihre Anleger mit der vorzeitigen Refinanzierung zweier Crowd Investments. Außerdem hat der Bauträger und Bestandshalter von Immobilien in der Region Rhein-Ruhr mit der neuen "Anleihe F99" eine weitere Finanzierungsalternative in petto. Konkret wurden die beiden Crowd-Finanzierungen Exporo Crowd NRW 1 über 1,40 Mio. EUR und NRW 2 in Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...