… will der Konzern aufbauen, die Delivery Hubs in Vororten ("smaller neighbourhoods") sollen die taggleiche Belieferung von Prime-Kunden erleichtern. - Eine weitere Neuheit des Konzerns aus Seattle:



Das neue digitale Angebot "Luxury Stores". Hier kommen Prime-Kunden in den USA zunächst nur auf Einladung hinein. Präsentiert wird ihnen dort auch Ware der Marke Oscar de la Renta.



Nach dem Allzeithoch 3.552,25 $ vom 2. September bildete die AMAZON-Aktie zurzeit einen Korrekturboden bei 3.100 $. Sie schloss gestern 31,6 % über dem 200-Tage-Durchschnitt. Zurzeit wird ein Börsenwert von 1,58 Bio. $ angezeigt, man zahlt den 121-fachen Gewinn.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

AMAZON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de