ISIN DE0007251803 Bekanntmachung über die Veröffentlichung von

ergänzenden Unterlagen zur außerordentlichen Hauptversammlung

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 17.08.2020 hat der Vorstand eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf den 24.09.2020 um 10:00 Uhr (MESZ) einberufen. Die folgenden ergänzenden Unterlagen werden den Aktionären ab sofort im Internet unter www.stada.com/de/ao-hv2020

zugänglich gemacht: * Ergänzende Informationen zum Übertragungsbericht der Nidda Healthcare GmbH vom 15. September 2020 samt Anlage (Zwischenerklärung zum Unternehmenswert der STADA Arzneimittel AG im Zusammenhang mit der geplanten Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre gemäß §§ 327a ff. AktG der ValueTrust Financial Advisors SE, Theresienstraße 1, 80333 München, vom 15. September 2020) und * Zwischenerklärung zum 15. September 2020 des gerichtlich bestellten sachverständigen Prüfers ADKL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Breite Straße 29-31, 40213 Düsseldorf. Die vorgenannten Unterlagen werden zudem während der virtuellen Hauptversammlung der STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft über das passwortgeschützte Online-Portal der Gesellschaft zugänglich sein. Bad Vilbel, im September 2020 STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft Der Vorstand

