Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag ihre Zuwächse etwas eingegrenzt. Der ATX lag gegen 14.35 Uhr um moderate 0,08 Prozent im Plus bei 2.238,70 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es keinen klaren Richtungstrend zu sehen. Die jüngsten US-Einzelhandelsumsätze lagen im August unter den Erwartungen der Experten.Im Fokus steht zudem die am Abend anstehende Bekanntgabe der jüngsten geldpolitischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...