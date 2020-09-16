Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 16.09.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 645 internationalen Medien
Klinische Studien belegen Wirksamkeit! Auf den Spuren von Johnson & Johnson!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0M9KB ISIN: AU000000DGO5 Ticker-Symbol: 48D 
Berlin
16.09.20
15:11 Uhr
2,260 Euro
+0,160
+7,62 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
DGO GOLD LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DGO GOLD LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DGO GOLD
DGO GOLD LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DGO GOLD LIMITED2,260+7,62 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.