In einem aktuellen Anleihen-Barometer-Update bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 7,75%-Anleihe der Photon Energy N.V. (WKN A19MFH) weiterhin als "attraktiv (positiver Ausblick)" mit starken 4,5 von 5 möglichen Sternen.

Die KFM-Analysten heben dabei hervor, dass Photon Energy seine Erträge in den letzten Jahren kontinuierlich steigern konnte und auch weiterhin über eine aussichtsreiche Projektpipeline verfügt. Zudem würdigen die Anleihen-Experten die umfangreichen Covenants der Photon Energy-Anleihe 2017/22 sowie die transparente und vierteljährliche Berichterstattung der Emittentin. Einen positiven (Jahres-)Ausblick bestätigte Photon Energy-Finanzvorstand Clemens Wohlmuth der Anleihen Finder Redaktion auch unlängst auf der Frankfurter Herbstkonferenz.

Photon Energy-Anleihe 2017/22

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2017 emittierte Anleihe der Photon Energy N.V. ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. (Zinstermin vierteljährlich am 27.01., am 27.04., am 27.07. und am 27.10.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 26.10.20225. Im Rahmen der Emission wurden 30 Mio. Euro platziert. Im Juli 2020 wurde die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung auf 43,0 Mio. Euro aufgestockt. Aktuell notiert die Anleihe bei knapp 103% (Stand: 16.09.2020), sie wird mit einer Stückelung von 1.000 Euro an den Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart, ...

