Der Elektrolyse-Spezialist meldet sich am Mittwoch mit einer spannenden Neuigkeit aus Schottland zurück. Die Partnerschaft mit dem Namen "Green Hydrogen for Scotland" - also "Grüner Wasserstoff für Schottland" - wird ins Leben gerufen. Neben ITM Power umfasst der strategische Zusammenschluss auch BOC (ein Linde-Unternehmen) sowie ScottishPower Renewables.Das Ziel der Partnerschaft ist es, neue umweltfreundliche Wasserstoffproduktionsanlagen mit Clustern von Tankstellen in ganz Schottland zu schaffen. ...

