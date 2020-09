DGAP-Ad-hoc: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Prognose

CLIQ Digital erhöht erneut den Ausblick für das Gesamtjahr 2020



16.09.2020 / 16:29 CET/CEST

Düsseldorf, 16. September 2020 - Auf Basis vorläufiger Berechnungen und der aktuell zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung hebt das Management der CLIQ Digital AG die Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2020 auf €100 Mio. bzw. €13 Mio. an. Das Management geht davon aus, dass sich die Marketingausgaben im Geschäftsjahr 2020 auf rund €33 Mio. und der Customer Base Value auf etwa €34 Mio. belaufen werden. CLIQ hat bisher eine besser als erwartet höhere Nachfrage nach Unterhaltung erfahren, welche in erster Linie durch CLIQs grundlegenden Wandel beim Medieneinkauf ausgelöst wurde. Die Quartalsergebnisse für Q3 2020 werden früher als erwartet am 29. Oktober 2020 veröffentlicht.



