DJ MÄRKTE EUROPA/Vor Fed-Entscheid abwartend - Grenke stürzen ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwochnachmittag kaum verändert. Teilnehmer sprechen von einem abwartenden Handel vor den Entscheidungen der US-Notenbank am Abend. "Das ist heute wieder einer dieser Tage, die erst abends richtig losgehen. Alle warten auf die Fed", sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Fed wird bei ihrer zweitägigen Sitzung wohl keine neuen Maßnahmen beschließen. Wegen der neuen Strategie könnte allerdings das Kommuniqué etwas geändert werden.

Zur Fed-Sitzung sagt Altmann, zum einen erhofften sich die Marktteilnehmer Details zur neuen Inflationsstrategie. Zum anderen stehe der Wirtschaftsausblick im Vordergrund: "ein Balance-Akt", wie Altmann sagt: "Ein schwächerer wirtschaftlicher Ausblick wäre einerseits ein Schock, würde aber gleichzeitig Hoffnungen auf noch stärkere und längere geldpolitische Maßnahmen schüren. Ein starker Ausblick wäre an sich positiv, würde gleichzeitig aber die geldpolitischen Hoffnungen aus dem Markt nehmen. Von daher wird sich die Fed hier nur in Mini-Schritten bewegen, um kein Kursbeben auszulösen." Der DAX notiert mit 13.207 Punkte kaum verändert, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,3 Prozent auf 3.320 Punkte, hier belastet die Schwäche der Banken sowie der Ölwerte.

Grenke-Aktie weiter unter Druck

Die Grenke-Aktie bleibt unter Druck und verliert weitere 34 Prozent, obwohl das Unternehmen die Anschuldigungen von Viceroy Research deutlich zurückgewiesen hat. Der Bericht von Viceroy Research "enthält Unterstellungen, die Grenke auf das Schärfste zurückweist", heißt es in einer Mitteilung des MDAX-Konzerns vom Vorabend. Die Analysten von Kepler haben die Grenke-Aktie auf "No Rating" genommen. Bisher war Kepler eines der wenigen Häuser, die skeptisch waren mit einer Einstufung "Reduce".

Die Finanzaufsicht Bafin hat inzwischen auch reagiert und Ermittlungen in alle Richtungen eingeleitet. Eine Sprecherin bestätigte, dass zum einen untersucht werde, ob es Marktmanipulationen durch unrichtige Informationen zur Bilanzierung gegeben habe. Zum anderen werde einer möglichen Marktmanipulation in Form von Leerverkäufen nachgegangen. Derweil hat der britische Leerverkäufer Fraser Perring seine Manipulationsvorwürfe gegen den Leasingspezialisten Grenke nach dessen scharfer Zurückweisung mit weiteren Fragen untermauert.

Positiv wird an der Börse aufgenommen, dass das Geschäft bei HeidelCement im Juli und August über Vorjahresniveau lag. "Nicht nur das Geschäft zieht an, auch die Kosteneinsparungen scheinen zu greifen", so ein Marktteilnehmer in einer ersten Reaktion. So will das Unternehmen bis 2025 die RCOBD-Marge um 300 Basispunkte auf 22 Prozent steigern. Dabei denke das Unternehmen zudem an die Aktionäre und will sie durch Dividendenpolitik und mögliche Aktienrückkäufe bei stabilem Geschäftsverlauf am Erfolg teilhaben lassen. Für die Aktie geht es um knapp 1,6 Prozent nach oben.

Brenntag-Ausblick leicht positiv

Für die Analysten der DZ Bank liegt der Mittelpunkt der neuen EBITDA-Prognosespanne von Brenntag rund 1,6 Prozent über den Konsenserwartungen, so dass größere positive Revisionen der Marktschätzungen nicht zu erwarten seien. Mit der Aktualisierung der Prognose und der jüngsten Geschäftsentwicklung habe Brenntag erneut die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells bewiesen. Dies wird an der Börse honoriert, die Titel gewinnen 3,5 Prozent.

Für die Inditex-Aktie geht es um 6,2 Prozent nach oben. "Der Umsatz liegt im Rahmen der Erwartungen", so ein Marktteilnehmer. Zu den Gewinnkennziffern sagt er, diese seien von Abschreibungen verzerrt. Bereinigt um die Abschreibungen seien sie aber auf den ersten Blick in Ordnung. Die Analysten der DZ Bank stufen das Ergebnis als nicht ganz so schwach wie erwartet ein. Aktuell sieht das Unternehmen zudem eine starke Erholung des Geschäfts.

Online-Händler Hut Group mit starkem Börsendebut

Die Aktien der THG Holdings PLC, die als The Hut Group firmiert, steigen am ersten Handelstag in London gleich um bis zu 30 Prozent. Die Aktie legte nach einem IPO-Preis von 500 Pence am Vormittag in der Spitze bis auf 648 Pence zu, damit wird das Unternehmen an der Börse mit rund 7 Milliarden Pfund bewertet. Der Online-Einzelhändler beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter. Er erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von 1,14 Milliarden Pfund und strebt mittelfristig ein Wachstum von 20 bis 25 Prozent an. Dieses Jahr profitiert das Unternehmen von der starken Online-Nachfrage in Folge der Corona-Pandemie und nutzte die Chance für den Gang an die Börse.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.321,21 -0,33 -11,05 -11,32 Stoxx-50 3.004,60 -0,16 -4,70 -11,71 DAX 13.206,01 -0,09 -11,66 -0,32 MDAX 27.581,28 0,30 82,39 -2,58 TecDAX 3.115,53 0,73 22,58 3,34 SDAX 12.498,48 0,40 49,80 -0,11 FTSE 6.065,62 -0,65 -39,92 -19,05 CAC 5.040,58 -0,54 -27,35 -15,68 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,49 -0,01 -0,73 US-Zehnjahresrendite 0,67 -0,01 -2,01 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:04 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1843 -0,05% 1,1851 1,1836 +5,6% EUR/JPY 124,16 -0,61% 125,69 125,68 +1,9% EUR/CHF 1,0745 -0,15% 1,0767 1,0760 -1,0% EUR/GBP 0,9120 -0,77% 0,9241 0,9251 +7,8% USD/JPY 104,86 -0,54% 106,08 106,18 -3,6% GBP/USD 1,2986 +0,74% 1,2824 1,2793 -2,0% USD/CNH (Offshore) 6,7571 -0,32% 6,8292 6,8353 -3,0% Bitcoin BTC/USD 10.917,01 +0,61% 10.354,76 10.323,38 +51,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,59 38,28 +3,4% 1,31 -30,9% Brent/ICE 41,64 40,53 +2,7% 1,11 -32,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.965,94 1.955,38 +0,5% +10,56 +29,6% Silber (Spot) 27,28 27,23 +0,2% +0,05 +52,8% Platin (Spot) 976,40 977,95 -0,2% -1,55 +1,2% Kupfer-Future 3,06 3,06 -0,1% -0,00 +8,2% ===

