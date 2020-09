Der Portfoliomanager Vinzent Sperling wohnt und arbeitet in Paris und beobachtet mit seinen Fonds den französischen Kapitalmarkt. Die Corona-Situation in Frankreich spannt sich aktuell weiter an und die Angst vor einem zweiten Lockdown wächst. Zudem konnte sich der französische Markt nicht so stark von den Lockdown-Maßnahmen im April erholen,...

