Die vom britischen Finanzinvestor Fraser Perring angegriffene Leasingfirma Grenke kann ihre Anleger nicht beruhigen. Die Aktien des in der zweiten Börsenliga MDax notierten Konzerns brachen am Mittwoch erneut ein und verloren rund 40 Prozent an Wert. Innerhalb von zwei Handelstagen wurde rund eine Milliarde Euro an Börsenwert vernichtet.

