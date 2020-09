Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund des Emittenten Xtrackers über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2C - EUR hedged (ISIN IE00BMY76136/ WKN A2P63R) hätten Anleger die Möglichkeit, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in große und mittelständische Unternehmen aus 23 Industrieländern zu investieren. Im Index würden nur Unternehmen berücksichtigt, die eine hohe Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance nachweisen würden und von denen im Vergleich zu anderen regionalen und branchenspezifischen Wettbewerbern geringe Kohlenstoffbelastung ausgehe. In dieser Anteilsklasse seien Währungsrisiken zum Euro minimiert. (News vom 15.09.2020) (16.09.2020/fc/n/e) ...

