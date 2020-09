Unter Beachtung der AHA-Formel "Abstand - Hygiene - Alltagsmaske" haben die Teilnehmer gemeinsam für möglichst viel Schutz bei möglichst viel Normalität gesorgt. Mit Bonn hatte der VDKF einen Ort gewählt, der 2020 auch den 250. Geburtstag eines Künstlers feiert, der im Jahr 1770 in Bonn geboren wurde und Musikgeschichte schrieb: Ludwig van Beethoven erblickte damals in einem Haus in der Bonngasse das Licht der Welt und bis heute ist Bonn deswegen auch als Beethovenstadt bekannt.

Ein Beethoven in Gold des Künstlers Ottmar Höhrl "begrüßte" die Teilnehmer dann auch an der Rezeption im Eingang zum Collegium Leoninum, wo mit der "Alten Kirche" der ideale Veranstaltungsort für eine Veranstaltung dieser Größenordnung zur Verfügung stand. Dort erlebten die Teilnehmer nicht nur ein Zusammenkommen der Branche, sondern auch das Zusammentreffen mehrerer Generationen.

Persönliche Kontakte und Gespräche

Die Veranstaltung mit einer überraschend hohen Teilnehmerzahl hat gezeigt, dass das Bedürfnis nach persönlichen Kontakten und Gesprächen nach einer langen Corona-bedingten "Durststrecke" doch enorm hoch ist. Obwohl die Mitgliederversammlung 2020 aus den bekannten Gründen auf die Formalien gemäß Satzung beschränkt war, konnten die Teilnehmer den trockenen Stoff von Daten, Zahlen und Fakten in einer gelösten und lockeren Atmosphäre erleben. Dabei war im Rahmen von Berichten, Ergebnissen und Genehmigungen die Präsidentenwahl zweifelsfrei das Topthema der diesjährigen Veranstaltung. ...

