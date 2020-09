Auch die Veranstaltungsbranche zeigt sich alarmiert darüber, dass es vorerst keinen zweiten, erweiterten Fixkostenzuschuss gibt. "Lehnt die EU-Kommission den Fixkostenzuschuss Phase II tatsächlich ab, steht die Veranstaltungswirtschaft in Österreich vor dem endgültigen Aus", hieß es in einer Aussendung der Interessengemeinschaft Österreichische Veranstaltungswirtschaft am Mittwochnachmittag.In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...