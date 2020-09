(shareribs.com) Frankfurt / New York 16.09.2020 - Biotech-Aktien können im deutschen Handel zulegen. Unter anderem geht es für MorphoSys und MagForce nach oben. An der Wall Street ziehen Arrowhead um mehr als 40 Prozent an. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 13.208 Punkte, hier geht es für Delivery Hero, Bayer und Deutsche Börse nach unten. Papiere von Fresenius, Deutsche Post und Heidelberg Cement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...