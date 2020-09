Amazon steigt im großen Stil in den boomenden Podcast-Markt ein. In Deutschland, Großbritannien, den USA und Japan wird von sofort an ein umfangreicher Podcast-Bereich in Amazon Music erscheinen, gab der Konzern am Mittwoch bekannt. Der Konzern macht damit einen wichtigen Schritt in einem Wachstumsmarkt.Das Podcast-Angebot ist für alle Nutzer nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden - vom kostenfreien Grundservice von Amazon Music bis hin zum kostenpflichtigen Premium Angebot Amazon Music HD, so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...