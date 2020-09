Warum die Märkte durch eine zweite Welle und die US-Wahl noch erheblich verunsichert werden können Zweite Welle und Wahl In der Titelgeschichte des aktuellen Smart Investor 9/2020 haben wir uns mit zwei Großthemen beschäftigt, die von den Märkten bislang weitestgehend ignoriert werden: "Die zweite Welle und die Wahl" Zumindest tun die Märkte im Moment so, als sei beides kein allzu großes Problem, wohl weil die Notenbanken in "bewährter" Manier, aber in bislang nicht gekanntem Ausmaß die elektronischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...