Die Wiener Börse hat am Mittwoch einen ruhigen Handelstag klar im Plus beendet. Der ATX legte 0,98 Prozent auf 2.258,83 Punkte zu. Der breiter gefasste ATX Prime gewann in ähnlichem Ausmaß um 0,90 Prozent auf 1.152,71 Zähler.Vor allem im Späthandel konnte der heimische Leitindex seine Zuwächse klar ausweiten. An den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street herrschte mehrheitlich eine leicht ...

