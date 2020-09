DJ Delivery Hero kauft für bis zu 230 Millionen Euro in Lateinamerika zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero verstärkt sein Geschäft in Lateinamerika mit einem Zukauf. Wie der DAX-Neuling mitteilte, übernimmt er das gesamte Geschäft der Lieferplattform Glovo in der Region. Inklusive einer erfolgsabhängigen Komponente von 60 Millionen Euro beläuft sich der Kaufpreis auf bis zu 230 Millionen Euro.

Delivery Hero expandiert mit der Übernahme nach Peru, Ecuador, Costa Rica, Honduras und Guatemala. Glovo wird das Geschäft in diesen Ländern bis März 2021 weiterführen. In Argentinien, Panama und der Dominikanischen Republik ist der Konzern bereits aktiv. Die Transaktion soll in den nächsten Wochen abgeschlossen werden.

"Lateinamerika ist eine Region mit außergewöhnlichem Wachstumspotenzial für Online-Lieferungen", sagte Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2020 12:02 ET (16:02 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.