Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 16 septembre/September 2020) - The common shares of Mind Cure Health Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Mind Cure is a mental health and wellness company with a mission to identify, develop and commercialize products that ease suffering, increase productivity, and enhance mental health. It is the therapeutic potential of nootropics, psychoactive products, and psychedelic substances to treat the profound distress of a world suffering from a mental health crises that led to the formation of Mind Cure. Mind Cure's initial products are a branded line of organic mushroom nootropics.

Les actions ordinaires de Mind Cure Health Inc. ont été approuvées pour l'inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Mind Cure est une entreprise de santé mentale et de bien-être dont la mission est d'identifier, de développer et de commercialiser des produits qui soulagent la souffrance, augmentent la productivité et améliorent la santé mentale. C'est le potentiel thérapeutique des nootropiques, des produits psychoactifs et des substances psychédéliques pour traiter la profonde détresse d'un monde souffrant d'une crise de santé mentale qui a conduit à la formation de Mind Cure. Les premiers produits de Mind Cure sont une gamme de produits nootropiques aux champignons biologiques.

Issuer/Émetteur: Mind Cure Health Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): MCUR Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 45 220 000 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 2 796 000 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 60254M 10 8 ISIN: CA 60254M 10 8 6 Boardlot/Quotité: 500 IPO Price/Prix: $0.20/0,20 $ Agent: Haywood Securities Inc. Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: le 17 septembre/September 2020 Trading Date/Date de negociation: le 21 septembre/September 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 mai/May Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

