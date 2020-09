Daimler Trucks hat den Brennstoffzellen-Lkw Mercedes-Benz Gen-H2 präsentiert, der eine Reichweite von 1.000 Kilometer haben soll. Der neue E-Lkw E-Actros Longhaul schafft immerhin die Hälfte. Tesla mit dem Semi und Nikola mit dem Two und Tre haben es vorgemacht und ihre Visionen von mit Brennstoffzellen und/oder rein elektrisch betriebenen Lkw für die Langstrecke präsentiert. Der Nikola Tre etwa soll in einer batterieelektrischen sowie einer per Brennstoffzelle angetriebenen Variante Ende 2021 auf den Markt kommen. Jetzt zieht der deutsche Lkw-Hersteller Daimler Trucks nach. Sein am ...

