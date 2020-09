Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) wird vom 26.-28. Oktober 2020 die 22 Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX) sowie die 5 Dubai Solar Show virtuell veranstalten. Die beiden Messen bieten Ausstellern die neue Erfahrung, ihre Produkte mit Hilfe von dreidimensionalen Ständen, die individuell auf die Bedürfnisse eines jeden Unternehmens zugeschnitten sind, auf innovative Weise zu präsentieren. Sie ermöglichen außerdem die Durchführung von Meetings, Seminaren und Workshops unter Verwendung der neuesten intelligenten Technologien.

WETEX and Dubai Solar Show, First Ever Carbon Neutral 3D Virtual Exhibition (Photo: AETOSWire)