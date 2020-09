DGAP-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG strebt signifikante Beteiligung an der FinPro AG an



16.09.2020 / 19:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Die FinPro AG (www.finpro.de) entwickelt Softwarelösungen für die blockchainbasierte Darstellung und Verwaltung von digitalen Assets, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten. Darüber hinaus liegt ein Schwerpunkt auf blockchainbasierten Crowdfundinganwendungen.



Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats soll die Akquisition ausschließlich durch Ausgabe von bis zu 840.000 Aktien der Advanced Blockchain AG erfolgen, die im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals ausgegeben werden sollen. Die jungen Aktien der Advanced Blockchain AG werden zum aktuellen Börsenkurs bewertet, bezüglich der eingebrachten Anteile an der FinPro AG wird eine noch zu erstellende Bewertung eines Sachverständigen maßgeblich sein. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal angestrebt.



Die restlichen Anteile an der FinPro AG sollen weiterhin von den Gründern sowie Business Angel-Investoren gehalten werden.





Über die Advanced Blockchain AG



Advanced Blockchain AG ist eine börsengehandelte Blockchain-Entwicklungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, deren Aktien auf XETRA, Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf und anderen Börsen gehandelt werden. Die Gesellschaft entwickelt und investiert in Blockchain-Softwärelösungen für Industrieunternehmen und -anwendungen. Eine bedeutende Beteiligung besteht an der Peaq Technology GmbH (www.peaq.com), die ihr eigenes Blockchaintechnologie-Basissystem namens 'peaq' auf Basis der neuartigen DAGchain-Technologie entwickelt.



Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG sind auf der Internetseite www.advancedblockchain.com erhältlich.





16.09.2020 CET/CEST

