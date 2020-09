New York (ots/PRNewswire) - Die neue Kampagne "For Moments Like No Other" hebt die vielseitige Schönheit von Diamanten hervor.Der Natural Diamond Council (NDC) gibt den bevorstehenden Start seiner ersten Promi-Kampagne mit der Schauspielerin Ana de Armas in der Hauptrolle bekannt.Frau de Armas ist ein aufstrebender Hollywood-Star. Vor kurzem erhielt sie eine Golden Globe-Nominierung für ihre Rolle in Knives Out, und bald wird sie im kommenden James Bond-Film No Time to Die auftreten. Frau de Armas strahlt auch während dieser neuen vielteiligen Kampagne, die entwickelt wurde, um die unzähligen Bezüge zu feiern, mit denen Diamanten getragen oder ausgetauscht werden, und um auf die Online-Plattform (http://naturaldiamonds.com/) "Only Natural Diamonds" des Natural Diamond Council aufmerksam zu machen. Der Natural Diamond Council vertritt sieben der weltweit führenden Diamantenproduzenten, die sich alle an die ethischen Grundsätze der Gruppe halten müssen, wobei der Schwerpunkt auf achtsamen und nachhaltigen Bergbaupraktiken und der Unterstützung von Frauen und Familien in den Diamanten abbauenden Gemeinden liegt. Das Portal "Only Natural Diamonds" dient als Entdeckungsfenster in dieses Diamantenuniversum.Die Kampagne, die unter der Regie von Manu Cossu in der portugiesischen Küste gedreht und von Camilla Åkran fotografiert wurde, wird am 20. September 2020 während der ersten virtuellen Emmy-Verleihung überhaupt veröffentlicht. Die Teaser werden in den Wochen vor der Zeremonie veröffentlicht, und Informationen über die Kampagne werden ab 16. September 2020 auf der Website des NDC erscheinen.Frau de Armas wurde für das Projekt angesprochen, da sie mit Selbstsicherheit und Modernität strahlt und eine aufstrebende, frei denkende Generation verkörpert. Ihre elegante, sprudelnde und unbekümmerte Art spiegelt das nächste Kapitel in der Geschichte der Diamanten wider; eine Denkweise, in der die traditionellen Grundsätze des Tragens und Tauschens von Diamanten abgebaut werden, so dass an ihrer Stelle ein freier Spielraum bleibt. Von einer Barfuß-Party in einem duftenden Weinberg bis zu einem mandarinfarbenen Sonnenuntergang entlang der portugiesischen Küste - Diamantbaguettes fangen die glühenden Strahlen ein und zerstreuen sie, während die Sonne in den Horizont gleitet - diese neue Einstellung ist zwanglos, amüsant, energisch, präsent und, was am wichtigsten ist, von Verbindung und Erfahrung angetrieben. Ob Sie nach Monaten der Isolation auf dem Weg zu einem Wiedersehen mit Ihren Lieben sind, nach einem langen Tag Ihren besten Freund auf ein Glas Wein treffen oder einen Abendspaziergang mit einem Partner unternehmen, jeder Augenblick ist sein eigener - und jeder Augenblick ist wie kein anderer."Ich liebe es, auf diese Weise an Diamanten zu denken, als besondere Embleme selbst der kleinen persönlichen Momente in unserem Leben", sagt Frau de Armas. "Sie stehen für Freude, Wärme und Schönheit."Der 30-sekündige Heldenwerbespot der Kampagne, der bei den Emmys ausgestrahlt wird, wird durch eine Reihe kürzerer Videosegmente ergänzt, in denen die verschiedenen Beziehungen, die im Clip dargestellt werden, beleuchtet werden. Man sieht sie in entspannter Umgebung im Freien mit Freunden, mit einem Elternteil und mit einem Partner. Dabei wird weiterhin eine frische, aufgeschlossene Beziehung betont: Diamanten sind nicht nur Gegenstand romantischer Interessen oder formeller Anlässe. Sie sind für jede Art von Beziehung gedacht.Diese neue Kampagne markiert eine Reihe von Premieren für den Natural Diamond Council, zusätzlich zur Begrüßung seines ersten Hollywood-Medienstars. Es handelt sich um die erste von Prominenten geführte Kampagne für eine Diamantengruppe (Marken-Agnostiker), die einen wichtigen Beitrag zu einer Industrie leistet, die die Lebensgrundlagen von rund 10 Millionen Menschen weltweit unterstützt. Dies ist auch die erste Kampagne, die der Plattform "Only Natural Diamonds" des NDC gewidmet ist, und die erste Marketinginitiative des NDC, die eine so vielfältige Liste von Schmuckdesignern vorstellt, die auf außergewöhnlich moderne Weise mit Diamanten arbeiten."Ana ist ein wahres Talent, und die Dynamik, die sie vorlebt, ist genau das, was wir täglich bei unserer Unterstützung der Diamantenindustrie zu tun versuchen", sagt David Kellie, CEO Natural Diamond Council. "Diese Kampagne definiert klassische Diamantenmomente neu und feiert eine Vielzahl persönlicher Verbindungen mit diesen Edelsteinen. Es ist eine zeitgenössischere Annäherung an den Diamanttraum, für bedeutungsvolle Momente, ob groß oder klein."Eine Auswahl der in der Kampagne vorgestellten Designer und Marken, die alle Diamanten von den Produzenten des Natural Diamond Councils verwenden, ist hier aufgeführt: Anita Ko, KATKIM Fine Jewelry, De Beers Jewellers, Ana Khouri, Delfina Delettrez, Gabriel & Co, Zoe Chicco, Eriness, London Jewellers, Jade Trau, Lorraine Schwartz, Suzanne Kalan, Fernando Jorge, Vanleles, Foundrae, Marla Aaron, Nikos Koulis und viele weitere.Nach ihrem Debüt bei den Emmys wird die Kampagne in der Presse, u.a. in den Ausgaben der Vogue und der Vanity Fair vom November 2020, in der The New York Times und in Online-Publikationen von Bustle bis Who What Wear vorgestellt. Darüber hinaus wird es auch im nicht-linearen Fernsehen zu sehen sein, von Hulu bis Amazon Fire. Der Natural Diamond Council wird auch Materialien zur Kampagne über seine eigenen Channels verbreiten, einschließlich seiner Website, auf der Filmmaterial hinter den Kulissen und ein Interviewausschnitt mit Frau de Armas zu sehen sein wird, sowie umfassende Informationen über die Marken und Designer, die zu sehen sind. Die Kampagne wird weltweit präsent sein und auch im Vereinigten Königreich, in China und Indien laufen.Der Natural Diamond Council (NDC) (https://www.naturaldiamonds.com/council/) fördert die Beliebtheit von Diamanten durch die Veröffentlichung detaillierter und ansprechender Features und Trendberichte sowie durch den Austausch von Ressourcen und Informationen mit Verbrauchern über die ultimative Zeitlosigkeit und Einzigartigkeit dieses bemerkenswerten Edelsteins. 