Manche Investoren sähen eine Gefahr für Peloton in Apples neuem Fitnessdienst, so Scott Devitt, Analyst bei Stifel. Er sei da ganz anderer Meinung. Seine Prognose: Peloton wird noch viel größer, der Börsenwert kann noch deutlich steigen. Trotz der lobenden Worte geht die Konsolidierung bei der AKTIONÄR-Empfehlung weiter."Wir glauben, dass Peloton das Fitness-Apple werden kann", so Devitt. Auch ein Vergleich mit dem boomenden Streaming-Pionier Netflix biete sich an. Auf Sicht von vier Jahren könne ...

