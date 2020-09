SUNNYVALE (IT-Times) - Heute gab unter anderem auch das US-Softwareunternehmen JFrog Ltd. sein Börsendebüt - mit einem Aktienkurs, der in die Höhe schoss. JFrog Ltd. (Nasdaq: FROG) will beim Börsengang 11,6 Millionen Aktien zu einem Emissionspreis von 44 US-Dollar verkaufen. Die Aktie eröffnete heute...

Den vollständigen Artikel lesen ...