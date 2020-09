Das System kombiniert adaptive Ausrichtungstechnologien und Cloud-Zugriff, um Wartungskosten und Produktionsausfallzeiten zu reduzieren

Prüftechnik, eine Division von Fluke Reliability, stellt das ShaftAlign Touch-Laserausrichtsystem vor, eine neue digitale Lösung, die die Möglichkeiten herkömmlicher Tools übertrifft und eine höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit bietet.

