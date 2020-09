NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tui auf "Sell" mit einem Kursziel von 1,70 Euro belassen. Analyst Felix Schlueter bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Bericht im "Handelsblatt", wonach der Reisekonzern mit einer Kapitalerhöhung bis zu eine Milliarde Euro einsammeln wolle. Schlueter merkte dazu an, dass die immer noch hohe Unsicherheit bezüglich der Geschäftsaussichten die Nachfrage nach den neuen Aktien beeinträchtigen könnte. Das gelte besonders deshalb, weil das Geschäftsmodell stark vom Saisonverlauf abhänge. So werde typischerweise ein Großteil des operativen Ergebnisses (Ebitda) im Sommerquartal erwirtschaftet./la/fba



ISIN: DE000TUAG000

