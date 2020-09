Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 16 septembre/September 2020) - The common shares of Molecule Holdings Inc. previously listed as Everton Resources Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Molecule works with client-partners to engage in the production of cannabis-infused beverages and edibles. We provide the infrastructure, know-how, technology, and licenses for craft producers to create consumable cannabis products. Molecule's goal is to be the on-ramp for companies wishing to enter into the cannabis beverage and edibles market, but who choose not to go through the significant process of obtaining the required cannabis licences.

_________________________________

Les actions ordinaires de Molecule Holdings Inc. précédemment inscrites sous le nom d'Everton Resources Inc. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Molecule travaille avec des clients-partenaires pour s'engager dans la production de boissons et de comestibles infusés au cannabis. Nous fournissons l'infrastructure, le savoir-faire, la technologie et les licences aux producteurs artisanaux pour créer des produits de cannabis consommables. L'objectif de Molecule est d'être la rampe d'accès pour les entreprises qui souhaitent entrer sur le marché des boissons et des produits comestibles au cannabis, mais qui choisissent de ne pas passer par le processus important d'obtention des licences de cannabis requises.

Issuer/Émetteur: Molecule Holdings Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): MLCL Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 85 229 047 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 15 722 417 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 60855E 10 9 ISIN: CA 60855E 10 9 7 Boardlot/Quotité: 500 Consolidation: 10 Old for 1 New/10 anciens pour 1 nouveau Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 17 septembre/September 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 octobre/October Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.



The Exchange is accepting Market Maker applications for MLCL. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com