Der DAX-Konzern Delivery Hero macht dieser Tage wieder vermehrt Schlagzeilen. Zum einen kündigte das Berliner Unternehmen an, in seiner Zentrale bis zu 1.000 neue Jobs schaffen zu wollen. Am Ende wären damit am Hauptsitz der Firma rund 3.000 Menschen beschäftigt. Und das, obwohl das Unternehmen selbst in Deutschland operativ nicht tätig ist.Delivery Hero stärkt sein Amerika-GeschäftAber auch im Ausland tut sich etwas. So hat Delivery Hero zur Wochenmitte bekannt gegeben, dass man in Lateinamerika zugekauft habe. Ziel der Akquisition ist die Lieferplattform Glovo, für die man bis zu 230 Millionen Euro (inklusive einer erfolgsabhängigen Zahlung) auf den Tisch legt. Damit besetzt Delivery Hero in Zukunft die Märkte Peru, Ecuador, Costa Rica, Honduras und Guatemala. In Argentinien, Panama und der Dominikanischen Republik ist Delivery Hero bislang bereits aktiv gewesen.

