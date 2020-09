DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,5% auf 13.196 Pkt - Delivery Hero fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem eher ruhigen nachbörslichen Handel am Mittwoch sprach ein Händler von Lang & Schwarz, wobei sich das Geschäft stärker auf Nebenwerte verlagert habe. Delivery Hero gewannen 0,5 Prozent. Das Unternehmen verstärkt sich in Lateinamerika und übernimmt das gesamte Geschäft der Lieferplattform Glovo in der Region. Inklusive einer erfolgsabhängigen Komponente von 60 Millionen Euro beläuft sich der Kaufpreis auf bis zu 230 Millionen Euro.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.196 13.255 -0,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 16, 2020 16:42 ET (20:42 GMT)

