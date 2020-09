In einem Showcase am Mittwoch hat Sony Erscheinungsdaten und Preise der neuen Playstation 5 bekannt gegeben. Zudem zeigte der Hersteller die Spiele, die als erste für die kommende PS5 zur Verfügung stehen werden. Die Sony Playstation 5 wird in der Digital Edition ohne Disc-Laufwerk 399,99 Euro kosten. Die Playstation 5 mit Disc-Laufwerk soll für 499,99 über die Ladentheke gehen. Beide Konsolen werden in Deutschland am 19. November starten. In den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea werden PS5-Fans schon am 12. November in den Genuss der neuen Konsolen kommen. Sony passt Preis ...

