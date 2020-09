von E. Eder und C. Platt, Euro am Sonntag Corona hat unser Leben gehörig auf den Kopf gestellt und uns eine Reihe von Veränderungen beschert. Doch vieles, was uns aktuell als Umstellung erscheint, wäre nach Ansicht vieler Experten früher oder später ohnehin so gekommen. Unter Fachleuten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...