Die urbanen Landwirte von Infarm überzeugen erneut Investoren von ihren Hightech-Gewächshäusern. 170 Millionen US-Dollar fließen in das Berliner Startup, das mit dem Geld expandieren und sein Produkt weiterentwickeln will. Das Berliner Startup Infarm hat sich im First Closing einer Series-C-Finanzierungsrunde unter der Führung von LGT Lightstone zunächst weitere 170 Millionen Dollar an Risikokapital gesichert. Die Finanzierungsrunde ist auf insgesamt 200 Millionen Dollar angelegt. Infarm bereits mit mehr als 300 Mio. Dollar finanziert Mit den frischen Mitteln, einer Mischung aus Eigen- und Fremdkapital, erhöht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...