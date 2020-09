Noch Anfang 2018 markierte das Wertpapier von FedEx nach einem vorausgegangenen Blow-Off bei 274,66 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt, ging anschließend aber in einen Abwärtstrend über und sackte zunächst auf 150,94 US-Dollar ab. Nach einer zwischengeschalteten Erholung ging es schließlich Corona-bedingt auf ein Tief von 88,69 US-Dollar weiter abwärts. Seit Mitte März zeigen sich aber Marktteilnehmer extrem interessiert an dem Wertpapier und schoben das Papier binnen weniger Monate auf einen heutigen Stand von rund 250,00 US-Dollar an. Natürlich haben hierbei auch die Zahlen beflügelt, ein Test der Jahreshochs aus 2018 steht offenbar unmittelbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...