Ohne den erhofften Impuls der US-Notenbank dürfte es der DAX am Donnerstag schwer haben: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung rund ein Prozent tiefer auf 13.115 Punkte. Damit zeichnet sich nach zuletzt eher ereignis- und lustlosem Handel ein neues Wochentief ab.Die Aussicht auf eine Fortsetzung der Nullzinspolitik in den USA bis ins Jahr 2023 und eine etwas optimistischere Wirtschaftseinschätzung hatten dem US-Aktienmarkt am Vorabend nur kurz geholfen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...