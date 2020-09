The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.09.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.09.2020Aktien1 CA3810831048 Golden Independence Mining Corp.2 AU0000101420 Tabcorp Holdings Ltd.3 VGG8959N1069 Tottenham Acquisition I Ltd.4 US50015M1099 Kodiak Sciences Inc.5 AU000000CCZ2 Castillo Copper Ltd.6 AU000000NEW2 New Energy Solar Ltd.7 GB00BMTV7393 The Hut Group Ltd.8 FR0013530102 AwoX S.A.9 CA4826271062 K9 Gold Corp.10 US0070021086 Adicet Bio Inc.Anleihen1 XS2234571771 Bulgarien2 US500769JH85 Kreditanstalt für Wiederaufbau3 US86562MBZ23 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.4 XS2230307006 The Export-Import Bank of Korea5 FR0013523677 Agence France Locale6 US06738EBF16 Barclays PLC7 US06738EBL83 Barclays PLC8 US084659AK79 Berkshire Hathaway Energy Co.9 US59562VBD82 Berkshire Hathaway Energy Co.10 XS1261825977 Biz Finance PLC11 XS2102284622 BNG Bank N.V.12 XS2150024540 BNG Bank N.V.13 US09659X2H48 BNP Paribas S.A.14 US09659X2J04 BNP Paribas S.A.15 US09659X2K76 BNP Paribas S.A.16 US05584KAC27 BPCE S.A.17 FR0013535820 Caisse Francaise de Financement Local18 US17325FAS74 Citibank N.A.19 US191241AJ70 Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.20 XS1592433038 Coöperatieve Rabobank U.A.21 USH3698DCW23 Credit Suisse Group AG22 USH3698DBS20 Credit Suisse Group AG23 USH3698DCR38 Credit Suisse Group AG24 USH3698DBM59 Credit Suisse Group AG25 USH3698DBT03 Credit Suisse Group AG26 US251526CC16 Deutsche Bank AG27 US251526CD98 Deutsche Bank AG28 US404280CA50 HSBC Holdings PLC29 US62944TAF21 NVR Inc.30 XS2203996306 Saudi Electricity Global SUKUK Company 531 XS2203995670 Saudi Electricity Global SUKUK Company 532 US83368TAT51 Société Générale S.A.33 XS2001187405 Standard Chartered PLC34 XS1887493481 Standard Chartered PLC35 XS2100414866 Standard Chartered PLC36 XS2078692014 Standard Chartered PLC37 XS1793294767 Standard Chartered PLC38 USL62788AA99 Stena International S.A.39 US06406RAM97 The Bank of New York Mellon Corp.40 USH42097AZ05 UBS Group AG41 BE0002258276 VGP N.V.42 US92976GAG64 Wells Fargo Bank N.A.43 US05946KAJ07 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)44 FR0013534674 BPCE S.A.45 USP2253TJQ33 Cemex S.A.B. de C.V.46 AU3FN0031597 Commonwealth Bank of Australia47 US222213AV22 Council of Europe Development Bank (CEB)48 CH0494734384 Credit Suisse Group AG49 AU3FN0052908 Macquarie Bank Ltd.50 FR0013536661 Société Générale S.A.51 US302154DC07 The Export-Import Bank of Korea52 US302154DD89 The Export-Import Bank of Korea53 AT000B049846 UniCredit Bank Austria AG54 US91913YAZ34 Valero Energy Corporation55 XS2230884657 Volvo Treasury AB56 AU3SG0002199 Western Australian Treasury Corp.57 US962166BY91 Weyerhaeuser Co.58 US962166BX19 Weyerhaeuser Co.59 USU98737AC03 ZF North America Capital Inc.60 XS2234571425 Bulgarien61 DE000HLB2WQ1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale62 DE000HLB2WR9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale63 DE000HLB2WW9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale64 XS2233120554 Landwirtschaftliche Rentenbank65 XS2221845683 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München