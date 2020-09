DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Marktbericht

MOBOTIX AG: Vielseitige MOBOTIX Videosicherheitslösungen setzen Standards im Bereich Bildung und Wissenschaft



17.09.2020

Primär gilt es, unberechtigten Zutritt zum Schulgelände zu verhindern. Weiteres Gefahrenpotenzial besteht intern: Vandalismus, Mobbing und Gewalt von bzw. unter den Schülern sollen eingedämmt werden. Auch Rauch- und Brandfrüherkennung sind wichtige Bausteine für ein sicheres Lern- und Lebensumfeld. Und nicht zuletzt hat die COVID-19-Pandemie neue Anforderungen rund um den Gesundheitsschutz in den Fokus gerückt. In all diesen Bereichen kann die MOBOTIX Videotechnologie zuverlässige Unterstützung leisten. "Weltweit sind diese Lösungen bereits im Einsatz und haben sich bestens bewährt", so Thomas Lausten, CEO der MOBOTIX AG.



Skalierbarkeit, Effektivität und Zuverlässigkeit als große Pluspunkte



Über die offene Video-Systemplattform MOBOTIX 7 lassen sich auch zahlreiche Kamera-Apps einbeziehen. Sie registrieren mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz z.B. herrenlose Gepäckstücke, entwendete Gegenstände, können verdächtige Personen aufspüren, zählen Personen oder erkennen Überfüllungssituationen. Die Möglichkeiten sind extrem vielseitig und individuell.



Meist stehen die intensiven Sicherheits-Anstrengungen unmittelbar im Bezug zu begrenzten Budgets. Deshalb ist es im Bereich Bildung & Wissenschaft wichtig, dass die Mittel in moderne Technologie fließt, die besonders nachhaltig, langlebig und verlässlich sind. MOBOTIX Sicherheitssysteme leisten das und schonen überdies die personellen Ressourcen. So kann sich das Schulpersonal auf das Wesentliche konzentrieren: Die Ausbildung des Nachwuchses.

